मौसम दिखाएगा नया रूप: 12, 13 और 14 दिसंबर को होगी ज़बरदस्त बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल कमाल का रहा और देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। पिछले सालों से तुलना की जाए, तो इस साल बादल ज़्यादा जमकर बरसे। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और नदी, बांध और तालाब लबालब भर गए। मानसून ने लोगों को जमकर भिगोया और इस दौरान मौसम भी अच्छा रहा जिससे लोगों को गर्मी से आराम मिला। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। अब देश में मौसम नया रूप दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 12, 13 और 14 दिसंबर को ज़बरदस्त बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।