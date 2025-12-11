मौसम दिखाएगा नया रूप: 12, 13 और 14 दिसंबर को होगी ज़बरदस्त बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल कमाल का रहा और देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। पिछले सालों से तुलना की जाए, तो इस साल बादल ज़्यादा जमकर बरसे। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और नदी, बांध और तालाब लबालब भर गए। मानसून ने लोगों को जमकर भिगोया और इस दौरान मौसम भी अच्छा रहा जिससे लोगों को गर्मी से आराम मिला। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। अब देश में मौसम नया रूप दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 12, 13 और 14 दिसंबर को ज़बरदस्त बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के दस्तक देने के साथ ही केरल में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया था जो अभी भी जारी है। अब केरल में मौसम अलग रूप दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 दिसंबर को केरल में ज़बरदस्त बारिश होगी। इस दौरान कई जगह आंधी चलने का भी अलर्ट है।
मानसून के सीज़न में तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश देखने को मिली और इसके जाने के बाद भी बारिश रुकी नहीं है। अभी भी राज्य के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। अब तमिलनाडु में मौसम नया रूप दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 12, 13 और 14 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने और तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
देश में मौसम नया रूप दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 दिसंबर को कर्नाटक के कुछ जिलों, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में रुक-रुक कर ज़बरदस्त बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि नए सिस्टम के एक्टिव होने से 13 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी तेज़ बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी।
राजस्थान और दिल्ली में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 दिसंबर को राजस्थान और दिल्ली में शीतलहर चलेगी, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजस्थान के कुछ जिलों में और दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि राजस्थान और दिल्ली में इस दौरान दिन के समय धूप छाई रहेगी।
