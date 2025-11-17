मौसम फिर लेगा करवट: 18, 19, 20, 21 और 22 नवंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में अलर्ट जा

मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई, कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और पानी का लेवल भी बढ़ गया। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि अब मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है और यह बरकरार रहने वाला है। मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 18, 19, 20, 21 और 22 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।