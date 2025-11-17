मौसम फिर लेगा करवट: 18, 19, 20, 21 और 22 नवंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में अलर्ट जा

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई, कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और पानी का लेवल भी बढ़ गया। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि अब मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है और यह बरकरार रहने वाला है। मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 18, 19, 20, 21 और 22 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने सबसे पहले दस्तक दी थी, लेकिन इसके जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इसका असर अभी भी बना हुआ है। केरल में अब मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में 18, 19, 20, 21 और 22 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाएं चलने, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
तमिलनाडु में भी मानसून के जाने के बाद भी बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार तमिलनाडु में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। ऐसे में 18, 19, 20, 21 और 22 नवंबर को राज्य के कई जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है।
आंध्रप्रदेश में अभी भी रुक-रूककर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राज्य में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। इससे आंध्रप्रदेश में 18-22 नवंबर के दौरान रुक-रुककर तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान कुछ दिन हल्की बारिश की भी संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार देश में कुछ अन्य जगहों पर भी मौसम फिर करवट लेगा और इसका असर भी दिखेगा। ऐसे में 18, 19, 20, 21 और 22 नवंबर के दौरान माहे, यनम, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में रुक-रुककर भारी बारिश का अलर्ट है।
राजस्थान और दिल्ली में इस बार मानसून के सीज़न में शानदार बारिश देखने को मिली और मानसून के जाने के बाद भी कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला बरकरार रहा। हालांकि अब दोनों जगह ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में 18, 19, 20, 21 और 22 नवंबर को तापमान में गिरावट के साथ ठंड में इजाफा होगा। सुबह और रात के दौरान इसका एहसास ज़्यादा होगा, जबकि दिन में धूप खिली रहेगी।
