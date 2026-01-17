मौसम दिखाएगा अलग खेल: 18, 19, 20 और 21 जनवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में शानदार बारिश हुई जिससे मौसम भी खुशनुमा रहा। हालांकि मानसून के बाद अब देशभर के ज़्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बरकरार है। 2025 में देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली और 2026 में भी शानदार बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम अलग खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 18, 19, 20 और 21 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।