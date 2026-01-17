मौसम दिखाएगा अलग खेल: 18, 19, 20 और 21 जनवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में शानदार बारिश हुई जिससे मौसम भी खुशनुमा रहा। हालांकि मानसून के बाद अब देशभर के ज़्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बरकरार है। 2025 में देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली और 2026 में भी शानदार बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम अलग खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 18, 19, 20 और 21 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में हर बार की तरह मानसून ने सबसे पहले दस्तक दी थी और उसके साथ ही राज्य में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। मानसून के बाद भी केरल में रुक-रूककर बारिश हो रही है। अब केरल में मौसम अलग खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 18, 19, 20 और 21 जनवरी को भारी बारिश होगी।
मानसून के सीज़न में हिमाचल प्रदेश में शानदार बारिश हुई और मानसून के बाद भी राज्य में रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बरकरार है। राज्य में बर्फबारी के साथ ही कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम अलग खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम अब अलग खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 जनवरी को तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह भारी बारिश होगी। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी 18, 19, 20 और 21 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे।
