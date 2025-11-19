मौसम के बदले तेवर: 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का इस साल का सीज़न हर किसी को याद रहेगा। इस बार के मानसून का सीज़न शानदार रहा और देशभर में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई, कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूटने के साथ ही नदी, तालाब और बांध भी लबालब भर गए। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी राहत मिली क्योंकि बारिश की वजह से मौसम सुहावना रहा। हालांकि अब मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। अब मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।