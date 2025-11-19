Patrika LogoSwitch to English

मौसम के बदले तेवर: 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 19, 2025

मानसून (Monsoon) का इस साल का सीज़न हर किसी को याद रहेगा। इस बार के मानसून का सीज़न शानदार रहा और देशभर में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई, कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूटने के साथ ही नदी, तालाब और बांध भी लबालब भर गए। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी राहत मिली क्योंकि बारिश की वजह से मौसम सुहावना रहा। हालांकि अब मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। अब मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम?

भारत में मानसून हर साल सबसे पहले केरल में ही दस्तक देता है और हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ। मानसून के सीज़न में केरल में शानदार बारिश हुई और इसके जाने के बाद भी बारिश पर अभी तक ब्रेक नहीं लगा है। केरल में मौसम के तेवर बदल गए हैं। मौसम विभाग ने अनुसार 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान बिजली गरजने की भी संभावना है।

आंध्रप्रदेश में मौसम का कैसा रहेगा मिज़ाज?

आंध्रप्रदेश में भी मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे। मानसून के जाने के बाद भी आंध्रप्रदेश में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्रप्रदेश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में 20-24 नवंबर के दौरान रुक-रूककर राज्य के तटीय इलाकों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवाओं और आंधी चलने का भी अलर्ट है।

तमिलनाडु में क्या रहेगी मौसम की स्थिति?

तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान भारी बारिश हुई और इसके जाने के बाद भी बारिश का दौर जारी है। राज्य में अब मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी, तेज़ हवाओं और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

इन जगहों पर जमकर बरसेंगे बादल

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में लक्षद्वीप, माहे, अंडमान-निकोबार, माहे, यनम और रायलसीमा में 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान भारी बारिश होगी, लेकिन रुक-रूककर। साथ ही तेज़ हवाएं भी चलेंगी।

राजस्थान और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मानसून के सीज़न में राजस्थान और दिल्ली में भी शानदार बारिश हुई और इस दौरान मौसम भी सुहावना रहा। हालांकि मानसून के जाने के बाद लगा कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला बना रहा। हालांकि अब राजस्थान और दिल्ली में बारिश पर ब्रेक लग गया है और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को राजस्थान और दिल्ली में सुबह और रात के समय ठंड और बढ़ेगी। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कई जिलों में अगले 5 दिन में तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ेगा।

19 Nov 2025 04:38 pm

