मौसम फिर दिखाएगा असर: अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून का सीज़न जोरदार रहा। मानसून के दौरान कई राज्यों में इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से मौसम सुहावना रहा और लोगों को गर्मी से आराम मिला। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर बरकरार है। अब देश में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 3 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।