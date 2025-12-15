15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम फिर दिखाएगा असर: अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 15, 2025

Heavy rain alert

Heavy rain alert by IMD

मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून का सीज़न जोरदार रहा। मानसून के दौरान कई राज्यों में इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से मौसम सुहावना रहा और लोगों को गर्मी से आराम मिला। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर बरकरार है। अब देश में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 3 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम का असर?

मानसून की दस्तक के बाद से इसके जाने के बाद भी अब तक केरल में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब राज्य में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में अगले 3 दिन भारी बारिश होगी।

हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान शानदार बारिश देखने को मिली। हालांकि मानसून के बाद बारिश भी रुकी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर राज्य में बारिश शुरू हो गई। अब राज्य में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश में झमाझम बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में अब मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिन तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवा-आंधी चलने की भी संभावना है।

राजस्थान-दिल्ली में मौसम की कैसी रहेगी स्थिति?

राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और इसके जाने के कुछ दिन बाद तक भारी बारिश हुई। अब राजस्थान और दिल्ली में मौसम का अलग मिज़ाज हो गया है जिससे दोनों जगह सुबह और रात को ठंड का असर दिख रहा है, लेकिन दिन में धूप खिली रहती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और दिल्ली में अगले 3 दिन ठंड का असर बरकरार रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

15 Dec 2025 04:52 pm

Hindi News / National News / मौसम फिर दिखाएगा असर: अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.