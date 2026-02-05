मौसम के फिर बदले तेवर: अगले 72 घंटे होगी जोरदार बारिश, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का सीज़न देशभर में काफी शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद ऐसा लगा था कि बारिश थम जाएगी, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में ठंड अपना असर दिखा रही है। 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 के बारे में भी ऐसा ही पूर्वानुमान लगाया गया है। अब देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।