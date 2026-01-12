12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम ने फिर ली करवट: 13, 14 और 15 जनवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 13, 14 और 15 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 12, 2026

Heavy rain alert issued by IMD

Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार पिछले कई सालों की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहा और पूरे सीज़न में जोरदार बारिश देखने को मिली। अब देश के ज़्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। पहले लगा था कि मानसून के बाद बारिश रुक जाएगी, लेकिन अभी भी बादलों का बरसना जारी है। बारिश का लिहाज से 2025 साल काफी अच्छा रहा और अब पूर्वानुमान लगाया गया है कि 2026 में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अब देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 13, 14 और 15 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में मौसम का कैसा रहेगा हाल?

हर बार की तरह मानसून ने इस बार भी केरल में ही सबसे पहले दस्तक दी थी और मानसून की एंट्री के साथ ही राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। मानसून के दौरान केरल में शानदार बारिश हुई और इसके बाद भी राज्य में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। अब केरल में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 13, 14 और 15 जनवरी को भारी बारिश होगी।

आंध्र प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून के दौरान आंध्र प्रदेश में जोरदार बारिश देखने को मिली। हालांकि मानसून के बाद कुछ दिन तक राज्य में बारिश होने के बाद इसका सिलसिला थम गया था। लेकिन अब राज्य में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। अब आंध्र प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 13, 14 और 15 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 13, 14 और 15 जनवरी को तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, यनम, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 13, 14 और 15 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का भी अलर्ट है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

12 Jan 2026 04:58 pm

Hindi News / National News / मौसम ने फिर ली करवट: 13, 14 और 15 जनवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.