मौसम ने फिर ली करवट: 13, 14 और 15 जनवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार पिछले कई सालों की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहा और पूरे सीज़न में जोरदार बारिश देखने को मिली। अब देश के ज़्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। पहले लगा था कि मानसून के बाद बारिश रुक जाएगी, लेकिन अभी भी बादलों का बरसना जारी है। बारिश का लिहाज से 2025 साल काफी अच्छा रहा और अब पूर्वानुमान लगाया गया है कि 2026 में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अब देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 13, 14 और 15 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
हर बार की तरह मानसून ने इस बार भी केरल में ही सबसे पहले दस्तक दी थी और मानसून की एंट्री के साथ ही राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। मानसून के दौरान केरल में शानदार बारिश हुई और इसके बाद भी राज्य में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। अब केरल में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 13, 14 और 15 जनवरी को भारी बारिश होगी।
मानसून के दौरान आंध्र प्रदेश में जोरदार बारिश देखने को मिली। हालांकि मानसून के बाद कुछ दिन तक राज्य में बारिश होने के बाद इसका सिलसिला थम गया था। लेकिन अब राज्य में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। अब आंध्र प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 13, 14 और 15 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 13, 14 और 15 जनवरी को तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, यनम, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 13, 14 और 15 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का भी अलर्ट है।
