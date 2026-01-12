मौसम ने फिर ली करवट: 13, 14 और 15 जनवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार पिछले कई सालों की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहा और पूरे सीज़न में जोरदार बारिश देखने को मिली। अब देश के ज़्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। पहले लगा था कि मानसून के बाद बारिश रुक जाएगी, लेकिन अभी भी बादलों का बरसना जारी है। बारिश का लिहाज से 2025 साल काफी अच्छा रहा और अब पूर्वानुमान लगाया गया है कि 2026 में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अब देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 13, 14 और 15 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।