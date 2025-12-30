मौसम फिर लेगा करवट: साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल कमाल का रहा और देशभर में भारी बारिश देखने को मिली। पिछले सालों की तुलना में इस साल मानसून के दौरान ज़्यादा जमकर बादल बरसे। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून ने लोगों को तरबतर कर दिया और इस दौरान लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी निजात मिली। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश रुकी नहीं है। अब देश में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।