राष्ट्रीय

मौसम फिर लेगा करवट: साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 30, 2025

IMD Issues Heavy Rain Alert

IMD Issues Heavy Rain Alert

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल कमाल का रहा और देशभर में भारी बारिश देखने को मिली। पिछले सालों की तुलना में इस साल मानसून के दौरान ज़्यादा जमकर बादल बरसे। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून ने लोगों को तरबतर कर दिया और इस दौरान लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी निजात मिली। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश रुकी नहीं है। अब देश में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून के सीज़न के दौरान और इसके कुछ दिन बाद तक राजस्थान में भारी बारिश देखने को मिली। अब राज्य में ठंड अपना असर दिखा रही है, लेकिन अब राजस्थान में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को कई जगह जमकर बादल बरसेंगे।

हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मानसून के सीज़न में हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बारिश देखने को मिली और पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश में अब मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

30 Dec 2025 06:16 pm

