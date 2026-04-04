प्री-मानसून का कहर: 4, 5, 6 और 7 अप्रैल को आंधी-तूफान, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान तेज हवाएं, बिजली गिरने की घटनाएं और भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर किसानों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। वहीं, बिजली गिरने की भी आशंका है। 7 अप्रैल तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।