West Bengal Elections: ड्यूटी के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी का प्रचार, चुनाव आयोग ने की कड़ी कार्रवाई

EC suspends Bengal official: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां SIR को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) हमलावर हैं तो वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। राज्य की सियासी रस्साकशी के बीच चुनाव आयोग (EC) की कार्रवाई ने बरबस सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चुनाव आयोग ने राज्य की सरकारी कर्मचारी ज्योत्सना खातून को निलंबित कर दिया है।