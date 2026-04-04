बंगाल में 832 TMC नेताओं को 2185 पुलिसवालों की सुरक्षा, चुनाव आयोग ने DGP को लगाई फटकार

इस बीच, चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि कई ऐसे नेताओं को सरकारी सुरक्षा दी जा रही थी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ जमानत पर बाहर हैं, कुछ पैरोल पर और कुछ ऐसे हैं जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट तक अभी तक लागू नहीं हुए।