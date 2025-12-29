मौसम दिखाएगा नया खेल: 30 और 31 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहा। मानसून के असर से देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और लोग तरबतर हो गए। साथ ही नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से लबालब हो गए। मानसून के दौरान शानदार बारिश से मौसम भी सुहावना रहा और लोगों को गर्मी से आराम मिला। मानसून के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। अब देश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 30 और 31 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।