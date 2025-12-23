मौसम दिखाएगा अलग खेल: 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा शानदार रहा। देशभर में मानसून के दौरान जोरदार बारिश हुई। कई राज्यों के लिए तो मानसून का सीज़न काफी कमाल का रहा और जमकर बादल बरसे। मानसून के दौरान सुहावना मौसम रहने से लोगों को गर्मी भी आराम मिला। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर नहीं थमा है और बारिश अभी भी जारी है। अब मौसम अलग खेल दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।