मौसम दिखाएगा नया अंदाज़: अगले 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार कमाल का रहा और देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से कई राज्यों में तो पुराने रिकॉर्ड्स भी टूट गए। मानसून के बाद भी कई राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। वहीं कई राज्यों में ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ने लगी है। 2025 में देशभर में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 से भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। अब देश में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा और नए साल में भी जमकर बादल बरसेंगे। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।