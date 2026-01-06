मौसम दिखाएगा अलग मिज़ाज: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में भारी बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न शानदार रहा। मानसून के बाद भी देश के कई राज्यों में जमकर बादल बरस रहे हैं। पहले लगा था कि मानसून के बाद बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि देश के कई राज्यों में अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 से भी भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देश में मौसम अलग मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगली 48 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।