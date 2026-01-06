मौसम दिखाएगा अलग मिज़ाज: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में भारी बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न शानदार रहा। मानसून के बाद भी देश के कई राज्यों में जमकर बादल बरस रहे हैं। पहले लगा था कि मानसून के बाद बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि देश के कई राज्यों में अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 से भी भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देश में मौसम अलग मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगली 48 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
देश में हर बार की तरह इस बार भी केरल में ही सबसे पहले मानसून ने दस्तक दी थी। मानसून की दस्तक से राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी अभी भी रुक-रुककर बारिश हो रही है। अब केरल में मौसम अलग मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में अगले 48 घंटे कई जिलों में भारी बारिश होगी।
मानसून का सीज़न तमिलनाडु के लिए काफी अच्छा रहा और इस दौरान जोरदार बारिश हुई। मानसून के बाद भी तमिलनाडु में अभी भी रुक-रुककर बारिश हो रही है। अब तमिलनाडु में मौसम अलग मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम अलग मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई राज्यों में भारी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है। कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में भी अगले 48 घंटे जमकर बादल बरसेंगे। अगले 48 घंटे के दौरान जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, माहे और कराईकल में भारी बारिश होगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार