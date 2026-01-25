मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 26, 27 और 28 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

देश में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26, 27 और 28 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह भारी बारिश होगी। भारी बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 26, 27 और 28 जनवरी को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह बादल बरसने का अलर्ट है। इससे ठंड बढ़ेगी। राजस्थान में 27 जनवरी को और उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में भी मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 जनवरी को तेज़ बारिश का अलर्ट है। बिहार में 28 जनवरी के लिए मौसम विभाग ने तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी 26, 27 और 28 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे।