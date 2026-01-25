मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 26, 27 और 28 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश हुई और इस वजह से मौसम भी सुहावना रहा। मानसून के बाद भी कई देशों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश के लिए 2025 काफी अच्छा साल रहा और देशभर में इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। 2026 में भी जोरदार बारिश की संभावना है। अब देश में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 26, 27 और 28 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
देश में हर बार केरल में ही मानसून सबसे पहले एंट्री लेता है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। मानसून की एंट्री के साथ ही केरल में शानदार बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब केरल में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 26, 27 और 28 जनवरी को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा भी चलेगी।
तमिलनाडु में भी मानसून का सीज़न काफी शानदार रहा और जमकर बारिश हुई और अभी भी राज्य में रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब तमिलनाडु में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26, 27 और 28 जनवरी को तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह धूलभरी आंधी चलने की भी संभावना है।
देश में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26, 27 और 28 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह भारी बारिश होगी। भारी बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 26, 27 और 28 जनवरी को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह बादल बरसने का अलर्ट है। इससे ठंड बढ़ेगी। राजस्थान में 27 जनवरी को और उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में भी मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 जनवरी को तेज़ बारिश का अलर्ट है। बिहार में 28 जनवरी के लिए मौसम विभाग ने तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी 26, 27 और 28 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे।
