LPG और PNG एक साथ रखने वालों की खैर नहीं! सरकार ने बदला नियम, अब घर में नहीं दिखेगा सिलेंडर

देश में एलपीजी की मांग और मध्य पूर्व संकट के बीच तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिन घरों में पाइप्ड गैस (पीएनजी) कनेक्शन है, वे घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं रखेंगे। मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर आदेश जारी किया है। नए नियमों के अनुसार, पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ता अब न तो नया एलपीजी कनेक्शन ले पाएंगे और न ही किसी की रिफिल करा पाएंगे। ऐसे परिवार को तुरंत अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।