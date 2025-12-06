मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 7, 8 और 9 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न कमाल का रहा और देशभर में बहुत अच्छी बारिश हुई। कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और इतनी भारी बारिश हुई कि नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए। कुछ राज्यों में मानसून के दौरान भारी बारिश से लोगों को परेशानी भी हुई। मानसून के जाने के बाद लगा कि बारिश पर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 7, 8 और 9 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हुई। इस दौरान कुछ जगहों पर बादल फटना और बाढ़ के मामले भी सामने आए। हालांकि मानसून के जाने के बाद यहाँ बारिश भी रुक गई थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में 7, 8 और 9 दिसंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बर्फबारी का भी अलर्ट है।
मानसून के दौरान उत्तराखंड में भी जमकर बादल बरसे। इस दौरान राज्य में बादल फटने और बाढ़ की घटनाएं भी घटित हुई। मानसून के बाद यहाँ भी बारिश का दौर थम गया था, लेकिन अब उत्तराखंड में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 7, 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बर्फबारी की भी संभावना है।
देश में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 7, 8 और 9 दिसंबर को केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
देश में मौसम के फिर से तेवर दिखाने का असर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी देखने को मिलेगा। 7, 8 और 9 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, यनम, रायलसीमा और माहे में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बर्फबारी का भी अनुमान है।
मानसून में शानदार बारिश के बाद अब राजस्थान में अच्छी सर्दी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में 7, 8 और 9 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट है। कुछ जिलों में सुबह के समय कोहरा भी छाया रहेगा।
देश की राजधानी भी अब अच्छी बारिश का बाद अब जोरदार सर्दी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने 7, 8 और 9 दिसंबर को दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। कई जगहनो पर सुबह कोहरा छाया रहेगा।
