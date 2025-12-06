मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 7, 8 और 9 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न कमाल का रहा और देशभर में बहुत अच्छी बारिश हुई। कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और इतनी भारी बारिश हुई कि नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए। कुछ राज्यों में मानसून के दौरान भारी बारिश से लोगों को परेशानी भी हुई। मानसून के जाने के बाद लगा कि बारिश पर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 7, 8 और 9 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।