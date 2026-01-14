14 जनवरी 2026,

बुधवार

मौसम के फिर बदले तेवर: 15, 16 और 17 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने 15, 16 और 17 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 14, 2026

Heavy rain alert

Heavy rain alert by IMD

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल कमाल का रहा और देशभर में भारी बारिश देखने को मिली। पिछले सालों की तुलना में इस साल मानसून के दौरान ज़्यादा जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। हालांकि कई राज्यों में अब कड़ाके की ठंड से लोगों की कंपकंपी छूट रही है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 15, 16 और 17 जनवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में मौसम के कैसे रहेंगे तेवर?

देश में मानसून ने केरल में ही सबसे पहले एंट्री ली थी और उसके साथ ही राज्य में बारिश का जो दौर शुरू हुआ था, वो अभी भी थमा नहीं है। अब केरल में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 15, 16 और 17 जनवरी को कई जिलों में भारी बारिश होगी।

तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मानसून के सीज़न में तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश देखने को मिली और अभी भी राज्य में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। अब तमिलनाडु में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 15, 16 और 17 जनवरी को कई जिलों में जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश में अब मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने 15, 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में 15, 16 और 17 जनवरी को जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है।

14 Jan 2026 04:20 pm

Patrika Site Logo

