मौसम के फिर बदले तेवर: 15, 16 और 17 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल कमाल का रहा और देशभर में भारी बारिश देखने को मिली। पिछले सालों की तुलना में इस साल मानसून के दौरान ज़्यादा जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। हालांकि कई राज्यों में अब कड़ाके की ठंड से लोगों की कंपकंपी छूट रही है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 15, 16 और 17 जनवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।