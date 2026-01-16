मौसम ने फिर मारी पलटी: 17, 18 और 19 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों मे होगी भारी बारिश

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न शानदार रहा। देश में अब सर्दी असर दिखा रही है और कई राज्यों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। मानसून के बाद बारिश रुकने का पूर्वानुमान जताया जा रहा था, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी बादलों का बरसना रुका नहीं है। 2025 में देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली और 2026 में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। अब देश में मौसम ने फिर पलटी मारी है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 17, 18 और 19 जनवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।