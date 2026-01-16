मौसम ने फिर मारी पलटी: 17, 18 और 19 जनवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों मे होगी भारी बारिश

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न शानदार रहा। देश में अब सर्दी असर दिखा रही है और कई राज्यों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। मानसून के बाद बारिश रुकने का पूर्वानुमान जताया जा रहा था, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी बादलों का बरसना रुका नहीं है। 2025 में देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली और 2026 में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। अब देश में मौसम ने फिर पलटी मारी है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 17, 18 और 19 जनवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में शानदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राज्य में रुक-रूककर बारिश का सिलसिला जारी है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर पलटी मारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में 17, 18 और 19 जनवरी को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है।
केरल में हर बार की मानसून के दौरान इस बार भी जमकर बादल बरसे और मानसून के बाद भी राज्य में बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। अब केरल में मौसम ने फिर पलटी मारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 17, 18 और 19 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम ने फिर पलटी मारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17, 18 और 19 जनवरी को कई राज्यों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में 17, 18 और 19 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मौसम विभाग के अनुसार 17, 18 और 19 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17, 18 और 19 जनवरी को दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी भारी बारिश होगी।
