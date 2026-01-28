मौसम दिखाएगा नया अंदाज़: 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

देश में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 29, 30 और 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 29, 30 और 31 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई जगह बादल बरसने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 29, 30 और 31 जनवरी को अच्छी बारिश की संभावना है। दिल्ली, बिहार, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में 29 जनवरी को बादल बरसने का अलर्ट है। राजस्थान और कर्नाटक में भी 29, 30 और 31 जनवरी को मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 29, 30 और 31 जनवरी के लिए जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।