मौसम दिखाएगा नया अंदाज़: 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का पूरा सीज़न शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद जहाँ कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं कई राज्यों में अभी भी अच्छी बारिश का दौर जारी है। 2025 में बारिश के पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में हर बार की तरह मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया था और अभी भी इस पर लगाम नहीं लगी है। केरल में मानसून की शुरुआत से ही शानदार बारिश हो रही है। अब केरल में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान शानदार बारिश देखने को मिली और अभी भी राज्य में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। अब तमिलनाडु में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 29, 30 और 31 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह धूलभरी आंधी चलने का भी अलर्ट है।
देश में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 29, 30 और 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 29, 30 और 31 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई जगह बादल बरसने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 29, 30 और 31 जनवरी को अच्छी बारिश की संभावना है। दिल्ली, बिहार, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में 29 जनवरी को बादल बरसने का अलर्ट है। राजस्थान और कर्नाटक में भी 29, 30 और 31 जनवरी को मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 29, 30 और 31 जनवरी के लिए जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
