मानसून की रफ्तार बरकरार: 27-31 अगस्त तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) का यह सीज़न देशभर के लिए अच्छा रहा है। देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। कुछ दिन बारिश का सिलसिला ज़रूर थमा, लेकिन अब फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इससे तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि कुछ जगह बारिश की वजह से लोगों के हाल भी बेहाल हुए हैं। देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ। देशभर के कई राज्यों में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान में पिछले कुछ दिन में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है जिससे पारा फिर गिर गया है और मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में 27-31 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में कई जिलों में इस दौरान रुक-रूककर बारिश होगी और इस दौरान तेज़ हवा के साथ आंधी भी चल सकती है। कुछ जिलों में हल्की और मध्यम बारिश का भी अनुमान है।
देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले कुछ दिन से अच्छी बारिश हो रही है, जिससे दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 27-31 अगस्त तक दिल्ली में कई जगह रुक-रूककर गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ जगह रिमझिम बारिश का भी अनुमान है। इस दौरान आंधी और बिजली का भी अलर्ट है।
मौसम विभाग ने 27-31 अगस्त तक देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई स्थानों पर भारी, तो कुछ स्थानों पर रिमझिम बारिश हो सकती है। 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात-सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई हिस्सों में जमकर बादल बरसेंगे तो कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में भी अगले 5 दिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश तो कुछ जिलों में छिटपुट बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कई जगह 27-31 अगस्त तक अच्छी बारिश का अनुमान है। 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त के दौरान झारखंड, बिहार, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी तो कुछ हिस्सों में रिमझिम बारिश का अलर्ट है।
27-31 अगस्त तक देश के जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, वहाँ मौसम विभाग ने तेज़ हवाओं, आंधी और बिजली का भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज के साथ बारिश का अनुमान है।