मानसून की रफ्तार बरकरार: 27-31 अगस्त तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

मौसम विभाग ने 27-31 अगस्त तक देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई स्थानों पर भारी, तो कुछ स्थानों पर रिमझिम बारिश हो सकती है। 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात-सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई हिस्सों में जमकर बादल बरसेंगे तो कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में भी अगले 5 दिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश तो कुछ जिलों में छिटपुट बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कई जगह 27-31 अगस्त तक अच्छी बारिश का अनुमान है। 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त के दौरान झारखंड, बिहार, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी तो कुछ हिस्सों में रिमझिम बारिश का अलर्ट है।