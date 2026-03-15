भारत के पास ऊर्जा का खजाना: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारत बन सकता है एनर्जी का सुपरपॉवर

Middle East Tension: मिडिल ईस्ट में तनाव जब भी बढ़ता है, तेल और गैस को लेकर इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। इसकी वजह भी साफ है, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। देश के पास कच्चे तेल के बड़े भंडार नहीं हैं और अच्छे क्वालिटी वाले घरेलू यूरेनियम के भंडार भी बहुत सीमित हैं। इसलिए तेल-गैस और न्यूक्लियर फ्यूल के लिए भारत को भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास ऊर्जा का एक ऐसा खजाना है, जिसे अभी तक ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, उसका नाम है थोरियम।



भारत में दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक मौजूद है, जो सैकड़ों साल तक साफ और स्थायी परमाणु ऊर्जा दे सकता है। अगर भारत थोरियम आधारित न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पूरी तरह विकसित कर ले, तो वह ऊर्जा के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन सकता है। थोरियम भारत के लिए ऐसा ही एक दीर्घकालिक समाधान हो सकता है, जो अगले करीब 250 साल तक स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा दे सकता है।