मानसून ने पकड़ी रफ्तार: दशहरे पर 2 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) ने फिर से कई राज्यों में रफ्तार पकड़ ली है। कुछ दिन पहले तक कई राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब नए सिस्टम के एक्टिव होने से एक बार फिर से देशभर में कई जगह मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इससे कई जगह जमकर बादल बरसने का दौर फिर से शुरू हो गया है और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने दशहरे (Dussehra) यानी कि 2 अक्टूबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी करते हुए देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है।