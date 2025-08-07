7 अगस्त 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार: 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अगस्त को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश के कुछ हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन जल्द ही एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। इससे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 07, 2025

Heavy downpour
Heavy downpour (Representational Photo)

मानसून (Monsoon) को दस्तक दिए हुए एक महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। हालांकि अब कुछ हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे पिछले कुछ दिन से बारिश नहीं हो रही है। इससे एक बार फिर तापमान में इजाफा हुआ है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बादल फटने से बाढ़ आ गई है। कुछ राज्यों में भले ही मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन जल्द ही मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अगस्त के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार

राजस्थान में पिछले कुछ दिन में बारिश नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही मानसून फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में 10 अगस्त के वाद बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। 10-14 अगस्त के दौरान राजस्थान में कई जगह रुक-रुककर भारी बारिश हो सकती है।

राजधानी दिल्ली में भी मौसम लेगा करवट

देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले कुछ दिन से बारिश नहीं हो रही है, जिससे गर्मी बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 अगस्त के बाद दिल्ली में मौसम करवट लेगा और तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

इन राज्यों में अगले 7 दिन होगी कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश

मौसम विभाग ने अगले 8-14 अगस्त के लिए कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिन जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी, तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कोंकण और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में 8-14 अगस्त को कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी संभावना है। अगले 7 दिन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कई जगह जमकर बादल बरसेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और विदर्भ में कुछ इलाकों में रुक-रूककर भारी बारिश होगी, तो कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश होगी। अगले 7 दिन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और त्रिपुरा में भी रुक-रूककर कुछ स्थानों पर मूसलाधार तो कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश का अलर्ट है।

तेज़ हवाएं, आंधी और बिजली का भी अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 7 दिन जिस राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, वहाँ तेज़ हवाएं, आंधी और बिजली की भी चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान गरज के साथ बारिश होगी।

07 Aug 2025 04:59 pm

07 Aug 2025 04:48 pm

