मानसून दिखाएगा असर: 15 अगस्त को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मानसून (Monsoon) की रफ्तार में में कभी उतार देखने को मिल रहा है, तो कभी चढ़ाव। कभी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, तो कभी अचानक से ही मानसून की रफ्तार तेज़ हो जाती है। हालांकि जब से मानसून ने दस्तक दी है, देश के ज़्यादातर राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिली है, जिससे न सिर्फ गर्मी से राहत मिली है, बल्कि पानी की किल्लत भी दूर हुई है। कई राज्यों के बांधों में पानी के स्तर बढ़ गया है। कुछ राज्यों में तो इतनी ज़्यादा मूसलाधार बारिश देखने को मिली कि बाढ़ ही आ गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी हुई। देशभर में मानसून की रफ्तार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला बरकरार है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।