Monsoon Update: इस साल मानसून पर अलनीनो का साया, हर बार से कम होगी बारिश

हिमाचल के चंबा में सिंयूर का निमार्णाधीन पुल ढह गया। कई जगहों पर फसलों व मंडियों में रखे अनाज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के कई जिले ओलावृष्टि व वर्षा से तरबतर हो गए। आइएमडी ने बुधवार के लिए 11 राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम व पश्चिम बंगाल में तेज आंधी-वर्षा व ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 15 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइएमडी के अनुसार 11 अप्रेल को पश्चिम हिमालय क्षेत्र में एक और नए विक्षोभ के आने की संभावना है।