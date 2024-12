पाकिस्तानियों की मुकेश अंबानी में सबसे अधिक दिलचस्पी! जानें Ambani’s के बारे में Google पर सबसे अधिक क्या सर्च कर रहे पड़ोसी?

पाकिस्तानियों की मुकेश अंबानी में सबसे अधिक दिलचस्पी! जानें Ambani’s के बारे में Google पर सबसे अधिक क्या सर्च कर रहे पड़ोसी?

Most Searched People on Google in 2024: पाकिस्तान में मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों में शामिल है।

नई दिल्ली•Dec 21, 2024 / 11:59 am• Anish Shekhar

Most Searched People on Google in 2024 in Pakistan: गूगल ने 2024 में पाकिस्तानियों द्वारा किए गए सबसे ज्यादा सर्च किए गए विषयों का डेटा जारी किया, और भारतीयों में मुकेश अंबानी उन व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने “सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोग” की सूची में जगह बनाई। ये सर्च केवल एशिया के सबसे अमीर आदमी की नेट वर्थ के बारे में नहीं थीं, बल्कि उनके परिवार को लेकर भी की गईं।

मुकेश अंबानी: संबंधित सर्च अंबानी के बारे में लोग क्या सर्च कर रहे थे? “मुकेश अंबानी वर्थ” और “मुकेश अंबानी नेट वर्थ” सबसे ज्यादा सर्च किए गए थे। सूची में अन्य प्रमुख सर्च प्रश्न थे: “मुकेश अंबानी का बेटा,” “मुकेश अंबानी बेटे की शादी,” “मुकेश अंबानी का घर,” और “अंबानी की नेट वर्थ रुपये में।” भारत के बारे में पाकिस्तानियों ने और क्या सर्च किया? चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय फिल्में और शो “Movies and Dramas” श्रेणी में प्रमुखता से दिखाई दिए, जिसमें हीरामंडी शीर्ष पर था। पाकिस्तानियों ने 12th Fail, Animal, Stree 2, Mirzapur, और Bigg Boss जैसी फिल्में और शो भी सर्च किए। इसके अलावा, भारत द्वारा खेले गए क्रिकेट मैच भी “क्रिकेट” श्रेणी में सर्च किए गए। दिलचस्प बात यह है कि 2023 में, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल और बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों की सूची में शामिल थे। मुकेश अंबानी की नेट वर्थ क्या है? फोर्ब्स के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी की नेट वर्थ 94.3 बिलियन डॉलर है। वह $120 बिलियन (राजस्व) वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का संचालन करते हैं, जो पेट्रोकैमिकल्स, टेलीकॉम, तेल और गैस, मीडिया, वित्तीय सेवाओं और रिटेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। रिलायंस की स्थापना मुकेश अंबानी के दिवंगत पिता धीरूभाई अंबानी ने 1966 में की थी, और 2002 में इसे मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच विभाजित कर दिया गया था। मुकेश अंबानी का परिवार: मुकेश अंबानी ने समाज सेविका नीता अंबानी से शादी की है। उनके तीन बच्चे हैं: जुड़वां बच्चे आकाश और ईशा अंबानी, और उनका सबसे छोटा बेटा अनंत अंबानी, जो रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। आकाश Jio का संचालन करते हैं, ईशा रिटेल और वित्तीय सेवाओं का प्रबंधन करती हैं, जबकि अनंत अंबानी ऊर्जा व्यवसाय का संचालन करते हैं।