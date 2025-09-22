भारत में आतंक फैलाने वाले 5 सबसे ज़हरीले साँप: एक बार काटें तो बचना मुश्किल !

Most Venomous Snakes in India: मानसून सीजन में सॉंप अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगता है। भारत में इस बार मानसून अब तक विदा नहीं हुआ है और सॉंपों का खतरा बना हुआ है। भारत में सैकड़ों प्रजातियों के साँप (Most venomous snakes in India) पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे हैं, जो अपने ज़हर से इंसान की जान ले सकते हैं। हर साल हजारों लोग,खासकर ग्रामीण इलाकों में साँप के काटने(Deadly Indian snakes) का शिकार होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन 5 खतरनाक भारतीय साँपों (Snakebite deaths India) की, जो एक बार काट लें तो जल्दी इलाज न मिलने पर मौत भी हो सकती है।