मध्य प्रदेश के रतलाम में ममता हुई तार-तार, नाबालिग बेटी के शोषण में मां समेत 4 सगे रिश्तेदार जेल

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई हैं। एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी को उत्पीड़न की राह धकेल दिया। पीडि़ता घर से भागकर भोपाल पहुंच गई और यहां महिला थाना प्रभारी को आपबीती सुनाई।