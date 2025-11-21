पीरियड्स आने पर मां ने बेटी को दो साल तक अंधेरे कमरे में रखा कैद, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर

लड़की की मां भाग्यलक्ष्मी मूल रूप से ओडिशा के कटक निवासी नरसिंहराजू की पत्नी थी। 2007 में शादी के बाद प्रसव के लिए मायके आई थीं, यहीं बेटी का जन्म हुआ। कुछ साल बाद पति की मौत हो गई, जिसके बाद भाग्यलक्ष्मी मानसिक तनाव से जूझने लगी। बेटी कक्षा 9 में पढ़ रही थी, तभी 2022 में पहली बार पीरियड आने पर भाग्यलक्ष्मी का व्यवहार अचानक असामान्य हो गया। अंधविश्वास के चलते उसे डर था कि बेटी बाहर जाएगी तो कोई खतरा हो सकता है। यही सोचकर उसने बेटी को कमरे में बंद कर दिया, घर की बिजली भी काट दी और खुद भी अंधेरे में रहने लगी।