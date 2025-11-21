Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Women Safety in Cabs: कैब-टैक्सी चालकों की मनमानी से मुश्किल में महिलाएं, 5 साल में 12 लाख शिकायतें दर्ज पर कार्यवाही नील बटे सन्नाटा

Women Safety in Taxis: पांच वर्षों में (2020-2024) तक कैब कंपनियों के खिलाफ करीब 12 लाख शिकायतें दर्ज की गईं। कैब कंपनियों ने केवल 10% मामलों में कार्रवाई की, जिसमें ड्राइवरों को निलंबित करना या प्रशिक्षण देना शामिल है। वहीं पुलिस ने 500 लोगों को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

Arun Kumar

Nov 21, 2025

Women Safety in Cabs

कैब-टैक्सी चालकों की मनमानी से महिलाओं की मुश्किल बढ़ जाती है। (Photo: ANI)

Women Safety in Cabs: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने रेपिडो पर ‘पांच मिनट में ऑटो या 50 रुपये’ के भ्रामक विज्ञापनों के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया। वजह साफ है कि ग्राहकों को न तो समय पर राइड मिली और न ही मुआवजा। यह कार्रवाई कैब कंपनियों की मनमानी पर सवाल उठाती है, जो किराए में हेरफेर, राइड कैंसिलेशन और असुरक्षित व्यवहार जैसे मुद्दों से ग्राहकों को परेशान करती हैं।

देश में 20 लाख टैक्सियां रजिस्टर्ड

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2024-25 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल रजिस्टर्ड टैक्सियों/कैब की संख्या लगभग 20 लाख है। इसमें पारंपरिक टैक्सी, रेडियो टैक्सी और ऐप-आधारित राइड-हेलिंग सेवाएं (जैसे ओला, उबर, रेपिडो) शामिल हैं। इनमें से 85% (17 लाख) असंगठित क्षेत्र से हैं, जबकि 15% (3 लाख) संगठित क्षेत्र (ऐप-आधारित और फ्लीट ऑपरेटर्स) से हैं।

ग्राहकों की शिकायतें और ड्राइवर दुराचार के मामले

पिछले पांच वर्षों (2020-2024) में कैब कंपनियों के खिलाफ करीब 12 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायतें दर्ज की गईं। किराए में हेरफेर (40%), राइड कैंसिलेशन (30%), और असभ्य व्यवहार (20%) से संबंधित हैं। महिलाओं, बच्चों, और बुजुर्गों के साथ दुराचार के 15,000 मामले सामने आए, जिनमें 1,200 रेप और छेड़छाड़ के मामले शामिल हैं। दिल्ली (500 मामले), मुंबई (300), और बेंगलुरु (250) में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए।

कहां हैं कितनी टैक्सियां रजिस्टर्ड?

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक रजिस्टर्ड टैक्सियां हैं। तमिलनाडु में 4.62 लाख, महाराष्ट्र में 3.5 लाख, और उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख, दिल्ली (1.8 लाख), कर्नाटक (1.5 लाख), और पश्चिम बंगाल (1.2 लाख) कैब-टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख टैक्सियां पंजीकृत हैं। इसी प्रकार मुंबई (86,000), दिल्ली (70,000), और बेंगलुरु (50,000) में सबसे अधिक ऐप बेस्ड कंपनियों की टैक्सियां हैं।

कैब कंपनियों और पुलिस ने की कितनी कार्यवाही

तमाम शिकायतों पर कैब कंपनियों ने केवल 10% मामलों में कार्रवाई की, जिसमें ड्राइवरों को निलंबित करना या प्रशिक्षण देना शामिल है। पुलिस ने 800 मामलों में एफआईआर दर्ज की, जिनमें 500 गिरफ्तारियां हुईं। उबर और ओला ने 2023 में सुरक्षा उपायों जैसे पैनिक बटन और जीपीए ट्रैकिंग को लागू किया, लेकिन कार्यान्वयन में कमी रही।

सरकारी दिशा-निर्देश और ड्राइवरों में असंतोष

सड़क परिवहन मंत्रालय (2020) के दिशानिर्देशों में कैब कंपनियों के लिए 20% कमीशन सीमा, जीपीएस अनिवार्यता, और ड्राइवरों की पुलिस सत्यापन शामिल हैं। ड्राइवरों को राइड कैंसिलेशन पर 100 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। केरल ऑनलाइन ड्राइवर्स यूनियन (2018) के अनुसार, 70% ड्राइवर ओला और उबर की उच्च कमीशन दरों (20-25%) और अनिश्चित आय से असंतुष्ट हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कैब सेफ्टी

Updated on:

21 Nov 2025 04:51 pm

Published on:

21 Nov 2025 04:45 pm

Hindi News / National News / Women Safety in Cabs: कैब-टैक्सी चालकों की मनमानी से मुश्किल में महिलाएं, 5 साल में 12 लाख शिकायतें दर्ज पर कार्यवाही नील बटे सन्नाटा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CM नीतीश कुमार ने पहली बार छोड़ा गृह विभाग, सम्राट चौधरी को दी जिम्मेदारी, जानिए किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

पटना

Bihar Politics: कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे पप्पू यादव क्यों लेट गए जमीन पर? करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान

Bihar politics; पप्पू यादव
पटना

बिहार कांग्रेस में भूचाल, महिला विंग की अध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोलीं- अब बस नैतिक जिम्मेदारी ले रही हूं

डॉ. सरवत जहां फातमा
पटना

बिहार में शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- PM मोदी ने…

Chirag Paswan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.