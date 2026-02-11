‘अनुष्का के घर तेज प्रताप का आना जाना था’, जयचंद बताने पर बिफरे मुकेश रोशन, कहा- अब उन्हें ड्रामा बंद कर देना चाहिए

बीते साल तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अनुष्का संग रिश्ते की बात कबूली थी। उनके फेसबुक हैंडल से अनुष्का संग तस्वीरें भी शेयर की गई थी। इसके बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ा, लेकिन वह महुआ में अपनी सीट भी नहीं बचा सके। अब अनुष्का यादव व उनकी बेटी को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि अनुष्का की बेटी का पिता आकाश भाटी, आकाश गुर्जर, आकाश खन्ना है। मेरा ना बच्ची से संबंध है और ना अनुष्का से। इस पर अनुष्का के भाई आकाश यादव ने कहा, तेजप्रताप इस तरह के नाम लेकर बहन का कैरेक्टर उछाल रहे हैं। मैं किसी को नहीं जानता। तेजप्रताप ने जिन 5 जयचंदों के नाम लिए वो भी इन नामों को नहीं जानते।