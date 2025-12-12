चुनाव हारते ही तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर क्यों निकले, VIP प्रमुख सहनी ने बताई वजह…

VIP Chief Sahni: बिहार विधानसभा में RJD और महागठबंधन की हार के बाद, विपक्ष के मुख्यमंत्री का चेहरा रहे तेजस्वी यादव का विदेश दौरा सियासी मुद्दा बना हुआ है। तेजस्वी यादव 1 और 2 दिसंबर को सदन में मौजूद रहे, लेकिन 3 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में नहीं दिखने पर सरकार ने उन पर सवाल उठाए। इस बीच तेजस्वी यादव के अपने परिवार के साथ यूरोप घूमने की भी चर्चाएं तेज रहीं। हाल ही में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभी हम चुनाव हारे हैं, अभी बिहार में रहकर भी क्या ही करेंगे। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि पता नहीं यह सरकार कब तक चल पाएगी।