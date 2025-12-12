12 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

चुनाव हारते ही तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर क्यों निकले, VIP प्रमुख सहनी ने बताई वजह…

VIP Chief Sahni: बिहार विधानसभा में RJD और महागठबंधन की हार के बाद, विपक्ष के मुख्यमंत्री का चेहरा रहे तेजस्वी यादव का विदेश दौरा सियासी मुद्दा बना हुआ है। तेजस्वी यादव 1 और 2 दिसंबर को सदन में मौजूद रहे, लेकिन 3 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में नहीं दिखने पर सरकार [&hellip;]

Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 12, 2025

तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव (Photo-ANI)

VIP Chief Sahni: बिहार विधानसभा में RJD और महागठबंधन की हार के बाद, विपक्ष के मुख्यमंत्री का चेहरा रहे तेजस्वी यादव का विदेश दौरा सियासी मुद्दा बना हुआ है। तेजस्वी यादव 1 और 2 दिसंबर को सदन में मौजूद रहे, लेकिन 3 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में नहीं दिखने पर सरकार ने उन पर सवाल उठाए। इस बीच तेजस्वी यादव के अपने परिवार के साथ यूरोप घूमने की भी चर्चाएं तेज रहीं। हाल ही में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभी हम चुनाव हारे हैं, अभी बिहार में रहकर भी क्या ही करेंगे। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि पता नहीं यह सरकार कब तक चल पाएगी।

तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर कहा, "निजी जिंदगी"

NDA के नेता तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठा चुके हैं। साथ ही शिवानंद तिवारी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर सवाल किया तो मुकेश सहनी ने इस पर कहा कि पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं। महागठबंधन में सबको बोलने की आजादी है। सबकी निजी जिंदगी है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। परिणाम आने के बाद सरकार का जो काम है, सरकार कर रही है। विपक्ष की जो भूमिका है, उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी तो तुरंत चुनाव हारे ही हैं, हम लोग अभी बिहार में रहकर क्या करेंगे?

नीतीश सरकार पर किया हमला

BJP की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन किया जा रहा है। जल्द से जल्द नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है। साथ ही विधायकों के पाला बदलने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कौन विधायक किसके संपर्क में है और कौन किसके पीछे है, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यह तो खुद मुख्यमंत्री को भी नहीं पता है।

बिहार सरकार को दी चेतावनी

मुकेश सहनी ने बिहार की सरकार को चेतावनी दी है कि हम लोग सरकार को अभी तीन महीने का समय दे रहे हैं। इस दौरान हम सरकार की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। क्या सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है या नहीं? उन्होंने कहा कि यह भी देखना होगा कि सरकार अपने वादों के मुताबिक जनता को 10 हजार देने के बाद 2 लाख रुपये और दे रही है या नहीं। उन्होंने इस पर मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर आगे कहा कि पैसा नहीं दिया गया तो हम लोग रोड पर आएंगे। रोड पर आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। हम जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हैं, मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हैं।

‘Congress को करानी होगी ओपन हार्ट सर्जरी’ कांग्रेस के पूर्व विधायक का छलका दर्द, सोनिया गांधी को दी बड़ी चेतावनी
राष्ट्रीय
Sonia Gandhi

