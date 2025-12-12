‘Congress को करानी होगी ओपन हार्ट सर्जरी’ कांग्रेस के पूर्व विधायक का छलका दर्द, सोनिया गांधी को दी बड़ी चेतावनी

मोकिम ने अपने पत्र की शुरुआत कुछ इस तरह से की है- "महोदया, मैं आज आपको अत्यंत पीड़ा के साथ लिख रहा हूं… बिहार, दिल्ली और हरियाणा (जिन राज्यों में भाजपा जीती) के हालिया परिणाम केवल चुनावी हार नहीं हैं, बल्कि ये पार्टी के भीतर गहरे मतभेद को दर्शाते हैं। ये हार गलत निर्णयों की एक श्रृंखला, नेतृत्व के भ्रामक चुनाव और गलत हाथों में जिम्मेदारी के केंद्रीकरण ने पार्टी को भीतर से कमजोर कर दिया है।"