‘अमित शाह दबाव में हैं’, राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा?

राहुल गांधी ने कहा, “मैंने जो बातें कही हैं, उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से ये बातें कही हैं। मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी थी कि वे संसद में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करने दें। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आप सच्चाई जानते हैं।”