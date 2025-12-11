‘अमित शाह दबाव में हैं’, राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा?

अमित शाह और राहुल गांधी (Photo: IANS)
Rahul Gandhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने कहा कि गृह मंत्री ने उनके द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया और पारदर्शी मतदाता सूचियों, ईवीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिरक्षा प्रदान करने सहित कई मुद्दों पर टालमटोल करते रहे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में "वोट चोरी" पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करने की सीधी चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान उनके और शाह के बीच तीखी बहस होने के एक दिन बाद यह दावा किया कि अमित शाह "दबाव में" प्रतीत हो रहे थे।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, "उन्होंने (शाह ने) गलत भाषा का प्रयोग किया। उनके हाथ कांप रहे थे। आपने यह सब देखा होगा। वे मानसिक दबाव में हैं, जो संसद में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया और पूरे देश ने यह सब देखा।"
राहुल गांधी ने कहा, “मैंने जो बातें कही हैं, उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से ये बातें कही हैं। मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी थी कि वे संसद में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करने दें। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आप सच्चाई जानते हैं।”
राहुल गांधी ने बुधवार को बहस के दौरान गृह मंत्री की प्रतिक्रिया को "पूरी तरह से रक्षात्मक" बताया और जोर देकर कहा कि "वोट चोरी" "सबसे बड़ा राजद्रोह" है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि गृह मंत्री ने उनके द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया और पारदर्शी मतदाता सूचियों, ईवीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिरक्षा प्रदान करने सहित कई मुद्दों पर टालमटोल करते रहे।
राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने चुनावी सुधारों पर बहस के दौरान लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने बाद में X पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा कि संसद में गृह मंत्री की "वोट चोरी" पर प्रतिक्रिया "घबराहट भरी" और "रक्षात्मक" थी।
