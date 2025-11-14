मुकेश सहनी की वीआईपी को बड़ा झटका, रुझानों में 15 में से एक भी सीट पर आगे नहीं

वीआईपी पार्टी बिहार में एक उभरती हुई पार्टी है जो निशाद-मल्लाह समुदाय के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। शुरआत से ही यह पार्टी इस समुदाय के लिए आवाज उठाती आई है। इसकी स्थापना मुकेश सहनी ने 4 नंवबर 2018 को की थी, तभी से यह बिहार के क्षेत्रिय दलों में तेजी से उभर रही है। 2020 में पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे और 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से सिर्फ 4 ही उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल हो पाए थे। पार्टी का राज्य स्तर पर वोट प्रतिशत 1.52 फीसदी रहा था। इन चुनावों में मिली सीमित सफलता के बाद एक बार फिर 2025 के चुनावों में पार्टी मजबूती से खुद को खड़ा किया और अपने 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। अब देखना है कि पार्टी इनमें से कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाती है।