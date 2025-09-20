Bomb Threat: DPS सहित दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, छात्रों-कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर

धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सभी प्रभावित स्कूलों को खाली करा लिया गया है और परिसरों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं।