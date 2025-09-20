Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bomb Threat: DPS सहित दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, छात्रों-कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर

दिल्ली के कई प्रतिष्ठित स्कूलों, जिनमें डीपीएस द्वारका और सर्वोदय विद्यालय भी शामिल हैं, को बम से उड़ाने की धमकी मिली। घबराहट के माहौल में छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुँचकर जाँच कर रहे हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली

Mukul Kumar

Sep 20, 2025

Bomb Threat
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। फोटो- IANS

दिल्ली के कई स्कूलों को आज सुबह-सुबह बम से उड़ाने धमकी मिली है। जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया।

धमकी मिलने वाले स्कूलों में नजफगढ़ का कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, कुतुब मीनार स्थित सर्वोदय सीनियर सेकंडरी स्कूल और द्वारका का डीपीएस स्कूल शामिल हैं।

गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा

धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सभी प्रभावित स्कूलों को खाली करा लिया गया है और परिसरों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं।

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को इस तरह की धमकियां मिली हैं। बीते कुछ महीनों में भी कई स्कूलों को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ा है, जो ज्यादातर अफवाह साबित हुईं।

अस्पतालों को मिली धमकी

स्कूलों के अलावा दिल्ली के कुछ अस्पताल और अदालत को भी धमकियां दी गईं। 13 सितंबर को दिल्ली के शालीमार बाग, द्वारका और साकेत स्थित मैक्स के तीन अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली।

मैक्स हॉस्पिटल के सेंटर ऑफिस को मिले ईमेल में स्पष्ट धमकी दी गई थी कि अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि, यह भी अफवाह मात्र साबित हुई।

एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा एक ईमेल मिला

इससे एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा एक ईमेल मिला। दिल्ली पुलिस को स्पष्ट रूप से संबोधित करते हुए लिखे गए ईमेल में कहा गया, उदाहरण के तौर पर शुक्रवार को आपके दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका पिछले झांसों का संदेह दूर कर देगा। दोपहर के तुरंत बाद जज चैंबर में धमाका होगा।

ईमेल में दावा किया गया कि तीन बम प्लांट किए गए हैं। यह धमकी जुमे की नमाज के संदर्भ में दी गई। इस ईमेल में राजनीतिक साजिश का भी जिक्र था, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई, कुछ व्यक्तियों और राजनीतिक परिवारों को निशाना बनाने की योजना बताई गई।

बम की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद मामले को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से लिया और सुरक्षा को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया। हालांकि, पुलिस को तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। फिलहाल, दिल्ली पुलिस और प्रशासन ऐसे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।

Updated on:

20 Sept 2025 08:52 am

Published on:

20 Sept 2025 08:33 am

Hindi News / National News / Bomb Threat: DPS सहित दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, छात्रों-कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर

