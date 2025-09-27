मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री का बड़ा अपडेट, जानिए कब दौड़ेगी देश में पहली बुलेट ट्रेन

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Update: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बड़ा अपडेट दिया है। रेल मंत्री ने बताया कि देश को पहली बुलेट ट्रेन 2029 तक मिल जाएगी। गुजरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच भारत के पहले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का 50 किमी का हिस्सा 2027 तक खुलने की उम्मीद है। अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों भी निर्माणाधीन सूरत स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसमें ट्रैक बिछाने और पहला टर्नआउट शामिल था। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी दो घंटे सात मिनट में तय की जा सकेगी। गूगल मैप्स पर यह दूरी 9 घंटे की नजर आ रही है। 508 किमी लंबी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है।