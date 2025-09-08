बहन के प्रेमी को पहले डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, फिर थाने जाकर किया सरेंडर

पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय नितिन सोलंकी के रूप में की गई है और उसके नितिन की बहन के साथ संबंध थे। नितिन ने पुलिस पुछताछ के दौरान खुलासा किया कि मृतक नितिन ने हाल ही में उसकी मां और बहन के चरित्र को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसी बात के चलते उसने उसका कत्ल कर दिया।