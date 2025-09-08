बहन के प्रेमी को पहले डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, फिर थाने जाकर किया सरेंडर

मुंबई के मालवणी इलाके से एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक युवक ने पहले अपनी बहन के प्रेमी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया और फिर पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया और सरेंडर कर दिया। मालवणी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई इस घटना में आरोपी की पहचान 21 वर्षीय आशीष शेट्टी के रूप में की गई है।
पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय नितिन सोलंकी के रूप में की गई है और उसके नितिन की बहन के साथ संबंध थे। नितिन ने पुलिस पुछताछ के दौरान खुलासा किया कि मृतक नितिन ने हाल ही में उसकी मां और बहन के चरित्र को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसी बात के चलते उसने उसका कत्ल कर दिया।
शनिवार रात करीब 10:30 बजे जोगेश्वरी इलाके में आशीष ने नितिन से से मुलाकात की और फिर दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। अगली सुबह आशीष मृतक नितिन को मालवणी के कृष्णा आश्रम, कोलीवाड़ा, रामेश्वर गली के पास कमरा नंबर 1 में ले गया। वहां उसने लकड़ी के डंडे से नितिन पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिसके चलते नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
इसके तुरंत बाद आशीष पुलिस स्टेशन गया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सोलंकी को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लकड़ी जब्त कर ली है। नितिन के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस ने आशीष के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।