मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बस ने कई लोगों को कुचला, 4 की मौत, 13 घायल

मिली जानकारी के मुताबिक, रिवर्स करते समय बस बेकाबू हो गई और वहां मौजूद यात्रियों से टकरा गई। बस की चपेट में कई लोग आ गए। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस हालात पर काबू पाने के साथ ही साथ मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट मुंबई की प्रमुख बस सर्विस है। यह बस सर्विस शहर और उप नगरीय इलाकों को जोड़ती है।