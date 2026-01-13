TMC कार्यकर्ता की बढ़ी मुश्किलें, BLO को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हमीमुल उस इलाके के खारिबोना ग्राम पंचायत के बूथ पर BLO के तौर पर कार्यरत थे और साथ ही शिक्षक भी थे। उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कार्य के अत्यधिक दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की। परिवार का कहना है कि हमीमुल सुबह स्कूल के लिए घर से निकले थे, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटे।