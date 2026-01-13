13 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

TMC कार्यकर्ता की बढ़ी मुश्किलें, BLO को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार

BLO Death in Bengal: मुर्शिदाबाद में BLO की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस ने टीएमसी समर्थक को गिरफ्तार किया। कर्मचारियों ने SIR प्रक्रिया के अत्यधिक दबाव और BLO की लगातार मौतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Jan 13, 2026

TMC कार्यकर्ता गिरफ्तार (File Photo)

मुर्शिदाबाद जिले में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हमीमुल इस्लाम (47) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार देर रात पैकमरी चार कृष्णपुर बॉयज प्राइमरी स्कूल में उनका फंदे से लटका शव मिला।

काम का अत्यधिक दबाव

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हमीमुल उस इलाके के खारिबोना ग्राम पंचायत के बूथ पर BLO के तौर पर कार्यरत थे और साथ ही शिक्षक भी थे। उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कार्य के अत्यधिक दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की। परिवार का कहना है कि हमीमुल सुबह स्कूल के लिए घर से निकले थे, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटे।

टीएमसी समर्थक गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा मोड़ देते हुए टीएमसी समर्थक बुलेट खान को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बुलेट खान ने हमीमुल से 20 लाख रुपये उधार लिए थे और पैसे लौटाने में देरी होने पर उन्हें धमकी दी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में BLO को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

बीएलओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन

बीएलओ की मौत के बाद कर्मचारियों में रोष बढ़ गया है। BLO के एक वर्ग ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी BLO अधिकार रक्षा समिति के सदस्य हैं। उनका आरोप है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में SIR प्रक्रिया के दौरान BLO की लगातार मौतों के प्रति उदासीन है।

मानसिक दबाव में कर्मचारियों

प्रदर्शनकारी बताते हैं कि SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद से राज्य भर के BLO अत्यधिक मानसिक और शारीरिक दबाव में हैं, और इसका काम का भार उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। यह मामला BLO की बढ़ती मौतों और SIR प्रक्रिया के दबाव पर ध्यान खींचता है, जो राज्य भर में कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए गंभीर चेतावनी है।

Published on:

13 Jan 2026 02:43 pm

TMC कार्यकर्ता की बढ़ी मुश्किलें, BLO को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार

