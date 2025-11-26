मुसलमान हमें वोट नहीं देते…इस राज्य के BJP प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सच तो यह है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। लेकिन कांग्रेस को वोट देकर उन्हें क्या मिलता है? हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। BJP में शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे मुस्लिम नेता हैं। आज भी, जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में मुस्लिम सांसद हैं। केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन में कई मुस्लिम BJP कैंडिडेट हैं। 2017 से पहले, केरल से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल्लाकुट्टी हैं, और हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल सलाम हैं। BJP जमात-ए-इस्लामी नहीं है।