मेरे पिता राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं: CM सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने ऐसा क्यों कहा

इस बयान ने प्रदेश के राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। हालांकि, उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार के खेमे के विधायक और समर्थक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी में उनके योगदान को देखते हुए शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए।