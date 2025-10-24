पूर्व पंजाब DGP मुस्तफा के बेटे की रहस्यमयी मौत: जहर का संदेह, लापता डायरी ने बढ़ाई सस्पेंस

अकील की मौत एक सप्ताह पहले पंचकुला स्थित उनके आवास पर हुई थी। घटना से महज कुछ घंटे पहले, 3 अक्टूबर को उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें एक डायरी की तस्वीर लगी थी। पोस्ट में लिखा था: “In case I die, this diary has my dying declaration. And I be checked for aluminium phosphide poisoning.” (यदि मैं मर जाऊं, तो इस डायरी में मेरा मरते हुए बयान है। और मुझे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर के लिए जांचा जाए।) यह पोस्ट अब जांच का केंद्र बिंदु है। अकील लंबे समय से ड्रग्स की लत से जूझ रहे थे और रिहैब सेंटर्स में इलाज करा चुके थे। पुलिस ने उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स और स्टाफ से पूछताछ की है, लेकिन डायरी कहीं नहीं मिली।