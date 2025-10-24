पूर्व पंजाब DGP मुस्तफा के बेटे की रहस्यमयी मौत: जहर का संदेह, लापता डायरी ने बढ़ाई सस्पेंस

पूर्व पंजाब DGP मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की रहस्यमयी मौत (Photo-ANI)
Punjab Former DGP Mustafa Son Death Case: भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत ने पूरे परिवार को शोक में डुबो दिया है। 35 वर्षीय अकील की संदिग्ध मौत के मामले में विशेष जांच टीम (SIT) ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मौत से ठीक पहले अकील की सोशल मीडिया पोस्ट और एक लापता डायरी ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस अब एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर के एंगल पर फोकस कर रही है, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अभी अस्पष्ट बनी हुई है।
अकील की मौत एक सप्ताह पहले पंचकुला स्थित उनके आवास पर हुई थी। घटना से महज कुछ घंटे पहले, 3 अक्टूबर को उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें एक डायरी की तस्वीर लगी थी। पोस्ट में लिखा था: “In case I die, this diary has my dying declaration. And I be checked for aluminium phosphide poisoning.” (यदि मैं मर जाऊं, तो इस डायरी में मेरा मरते हुए बयान है। और मुझे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर के लिए जांचा जाए।) यह पोस्ट अब जांच का केंद्र बिंदु है। अकील लंबे समय से ड्रग्स की लत से जूझ रहे थे और रिहैब सेंटर्स में इलाज करा चुके थे। पुलिस ने उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स और स्टाफ से पूछताछ की है, लेकिन डायरी कहीं नहीं मिली।
SIT ने गुरुवार को अकील के कमरे का सघन निरीक्षण किया, जहां शव मिला था। पोस्टमॉर्टम में उनके दाहिने हाथ की कलाई पर इंजेक्शन का निशान पाया गया, जो संदेह को और गहरा रहा है। विसेरा विश्लेषण रिपोर्ट का इंतजार है, जो मौत के सटीक कारण का खुलासा करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डायरी अकील के अंतिम विचारों को उजागर कर सकती है। पूर्व डीजीपी मुस्तफा से डायरी और अकील का मोबाइल फोन मांगा गया है। मुस्तफा ने कहा, हम 26 अक्टूबर तक सहारनपुर से लौटेंगे, तब सब सौंप देंगे। अंतिम संस्कार के कारण परिवार अभी पंचकुला नहीं लौटा है।
हत्या के FIR में मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना (पूर्व कैबिनेट मंत्री), बेटी और अकील की पत्नी को आरोपी बनाया गया है। मुस्तफा ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह FIR सच्चाई सामने लाएगी। मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। मैं हमेशा पारदर्शी रहा हूं। उन्होंने बताया कि डायरी में अकील ने ड्रग ओवरडोज का जिक्र किया था, लेकिन बाद के पन्नों में बच्चों से प्यार का इजहार भी है। परिवार ने FIR का स्वागत किया है, लेकिन कोई अतिरिक्त बयान नहीं दिया। SIT परिवार के लौटने पर सभी चारों से कड़ी पूछताछ करेगी।
