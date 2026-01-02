पति ने की बीजेपी से बगावत तो घर छोड़ मायके चली गईं पूर्व मेयर, वहीं से करेंगी प्रचार

इस दौरान वह भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करती रहेंगी। पत्रकारों से बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि एक तरफ पति और दूसरी तरफ पार्टी, दोनों धर्म उन्हें निभाना है। इसकी वजह से उन्होंने चुनाव तक घर छोड़ने का निश्चय किया है। अर्चना के अनुसार उनके पति इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से आए नेता को टिकट दिया।