NARI-2025 Report: दिल्ली-कोलकाता-जयपुर नहीं…ये शहर है महिलाओं के लिए सुरक्षित, रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे

NARI-2025 Report: देश में आए दिन महिलाओं के साथ हिंसा, अपराध और हत्या की खबरें सामने आती है। महिला सुरक्षा को लेकर NARI की 2025 की रिपोर्ट में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के शहरी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। यह रिपोर्ट 31 शहरों की 12770 महिलाओं की राय पर आधारित है।