जैसे ही सदन में उठी यह मांग, शुरू हो गई भयंकर मारामारी, BJP नेताओं ने जमकर काटा बवाल

विपक्ष के नेता और BJP विधायक सुनील शर्मा ने यह कहकर उनका विरोध किया कि विशेष दर्जे जैसी कोई चीज नहीं है। शर्मा ने कहा- अगर आप मुझे भारतीय संविधान में 'विशेष दर्जा' शब्द दिखा सकते हैं, तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। सदन में चिल्लाने से काम नहीं चलेगा।