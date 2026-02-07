जैसे ही सदन में उठी यह मांग, शुरू हो गई भयंकर मारामारी, BJP नेताओं ने जमकर काटा बवाल

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा। (फोटो- IANS)
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी भाजपा सदस्यों के बीच जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के मुद्दे पर तीखी बहस हुई।
जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद बेग ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के बारे में बोलना शुरू किया, तो सदन में हंगामा हो गया। यहां तक कि सदन में विधायकों के बीच मारामारी तक हो गई।
विपक्ष के नेता और BJP विधायक सुनील शर्मा ने यह कहकर उनका विरोध किया कि विशेष दर्जे जैसी कोई चीज नहीं है। शर्मा ने कहा- अगर आप मुझे भारतीय संविधान में 'विशेष दर्जा' शब्द दिखा सकते हैं, तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। सदन में चिल्लाने से काम नहीं चलेगा।
खबर पर अपडेट जारी है…
