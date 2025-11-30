National Herald Case: ईडी की शिकायत पर सोनिया-राहुल के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज, जानें कांग्रेस ने क्या कहा

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस मामले में ईडी की शिकायत पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सोनिया समेत 6 अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस के स्वामित्व वाली संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया था।