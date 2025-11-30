National Herald Case: ईडी की शिकायत पर सोनिया-राहुल के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज, जानें कांग्रेस ने क्या कहा

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल के खिलाफ केस दर्ज (Photo-IANS)
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस मामले में ईडी की शिकायत पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सोनिया समेत 6 अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस के स्वामित्व वाली संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया था।
एफआईआर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, सुनील भंडारी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है।
FIR में नेशनल हेराल्ड के मूल प्रकाशक, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने की एक व्यापक आपराधिक साज़िश का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि यह अधिग्रहण यंग इंडियन द्वारा किया गया था, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नियंत्रक हिस्सेदारी थी।
एफआईआर में कहा गया, "धोखाधड़ी की यह योजना यंग इंडियन द्वारा एआईसीसी से 90.21 करोड़ रुपये (एआईसीसी द्वारा एजेएल को दिए गए) के ऋण की वसूली का अधिकार मात्र 50 लाख रुपये में खरीदकर अंजाम दी गई और साथ ही, एजेएल ने 90.21 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को यंग इंडियन के पक्ष में 10 रुपये अंकित मूल्य के 9.02 करोड़ इक्विटी शेयरों में बदल दिया।
एफआईआर में कहा गया है कि एजेएल के शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी की गई क्योंकि यंग इंडियन को कंपनी के 99% शेयर जारी करके उनकी शेयरधारिता कम कर दी गई। इसमें आगे कहा गया है, "ईडी की जाँच से पता चलता है कि यंग इंडियन पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रभावी नियंत्रण था क्योंकि दोनों ने मिलकर एक सोची-समझी साजिश के तहत 76% शेयर अपने पास रखे थे।"
बता दें कि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया। कांग्रेस ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला "पूरी तरह से फर्जी मामला" है और अंततः न्याय की जीत होगी।
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, "मोदी-शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और बदले की अपनी शरारती राजनीति जारी रखे हुए है। जो लोग धमकी देते हैं, वे खुद असुरक्षित और डरे हुए हैं।" उन्होंने कहा, "नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है। अंततः न्याय की जीत होगी। सत्यमेव जयते।"
