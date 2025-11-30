Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

National Herald Case: ईडी की शिकायत पर सोनिया-राहुल के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज, जानें कांग्रेस ने क्या कहा

एफआईआर में कहा गया है कि एजेएल के शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी की गई क्योंकि यंग इंडियन को कंपनी के 99% शेयर जारी करके उनकी शेयरधारिता कम कर दी गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 30, 2025

National Herald Case

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल के खिलाफ केस दर्ज (Photo-IANS)

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस मामले में ईडी की शिकायत पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सोनिया समेत 6 अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस के स्वामित्व वाली संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया था।

FIR में किन-किन को बनाया गया आरोपी

एफआईआर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, सुनील भंडारी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है। 

क्या लगाया गया आरोप

FIR में नेशनल हेराल्ड के मूल प्रकाशक, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने की एक व्यापक आपराधिक साज़िश का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि यह अधिग्रहण यंग इंडियन द्वारा किया गया था, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नियंत्रक हिस्सेदारी थी।

एफआईआर में कहा गया, "धोखाधड़ी की यह योजना यंग इंडियन द्वारा एआईसीसी से 90.21 करोड़ रुपये (एआईसीसी द्वारा एजेएल को दिए गए) के ऋण की वसूली का अधिकार मात्र 50 लाख रुपये में खरीदकर अंजाम दी गई और साथ ही, एजेएल ने 90.21 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को यंग इंडियन के पक्ष में 10 रुपये अंकित मूल्य के 9.02 करोड़ इक्विटी शेयरों में बदल दिया। 

एजेएल के शेयरधारकों के साथ हुई धोखाधड़ी

एफआईआर में कहा गया है कि एजेएल के शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी की गई क्योंकि यंग इंडियन को कंपनी के 99% शेयर जारी करके उनकी शेयरधारिता कम कर दी गई। इसमें आगे कहा गया है, "ईडी की जाँच से पता चलता है कि यंग इंडियन पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रभावी नियंत्रण था क्योंकि दोनों ने मिलकर एक सोची-समझी साजिश के तहत 76% शेयर अपने पास रखे थे।"

कांग्रेस ने बताया बदले की राजनीति

बता दें कि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया। कांग्रेस ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला "पूरी तरह से फर्जी मामला" है और अंततः न्याय की जीत होगी।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, "मोदी-शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और बदले की अपनी शरारती राजनीति जारी रखे हुए है। जो लोग धमकी देते हैं, वे खुद असुरक्षित और डरे हुए हैं।" उन्होंने कहा, "नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है। अंततः न्याय की जीत होगी। सत्यमेव जयते।"

ये भी पढ़ें

बाबरी मस्जिद के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूं…इस मुस्लिम विधायक ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
TMC विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Nov 2025 03:02 pm

Hindi News / National News / National Herald Case: ईडी की शिकायत पर सोनिया-राहुल के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज, जानें कांग्रेस ने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.