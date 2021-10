Navratri 20021: नवरात्र के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, विदेशी फूलों से हुई सजावट

नई दिल्ली। देशभर में शारदीय नवरात्र ( Navratri 20021 ) की धूम है। देशभर में नवरात्रि के पहले दिन मां शैलजा की घटस्थापना की गई है। इस मौके पर माता वैष्णोदेवी के दरबार में भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। दरअसल पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी के चलते वैष्णोदेवी की यात्रा को रोक दिया गया था। ऐसे में इस वर्ष भक्तों में मां वैष्णो देवी को लेकर ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है।

पहले ही दिन कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ी उमड़ी है। लंबी लाइन लगातार श्रद्धालू माता का दर्शन के लिए इंतजार करते दिखाई दिए।

नवरात्र शुरू होते ही कई लोग माता वैष्णो देवी की दरबार जम्मू पहुंचते हैं। यहां पर कोविड-19 के बाद पहली बार ऐसा है जब भक्तों के लिए दरबार पूरी तरह से खोले गए हैं। दरबार को भी सजाया गया है।

मां वैष्णोदेवी की दरबार भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार दिखा। हर साल की तरह इस बार भी मां वैष्णो देवी के दरबार को विशेष रूप से सजाया गया।

प्राकृतिक गुफा सहित यात्रा मार्ग को विदेशी फूलों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है।

Jammu and Kashmir: Marking the first day of Navratri, a large no of devotees arrive in Katra to seek blessings & darshan of Mata Vaishno Devi



"Mata Vaishno Devi Bhawan is beautifully decorated & feeling happy to seek blessings on the first day of Navratri," says a devotee pic.twitter.com/wN4nVImHBG